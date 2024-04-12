В Татарстане за 3 месяца 2024 года отговорили от аборта почти 60% женщин

За прошлый год число абортов в Татарстане снизилось примерно на 1 500. Об этом рассказали заместитель главного врача клиники медицинского университета Светлана Губайдуллина во время пресс-конференции.

В настоящее время специалисты подготовили статистику за первые 3 месяца 2024 года. Примерно 60 % женщин, которые обратились в больницу, чтобы сделать аборт, после общения с медиками отказались от нее. То есть, приблизительно 500−600 человек. Об этом сообщила гинеколог.

Губайдуллина напомнила, что в регионе действует сеть межрайонных центров репродуктивного здоровья: в Зеленодольске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Альметьевске и в других пунктах, пишет БИЗНЕС Online.

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