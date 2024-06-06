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В Татарстане вынесли приговор 3 участникам диверсии на ж/д

Двое несовершеннолетних нанятые Ибрагимовым получили 5 лет воспитательной колонии

pixabay.com

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6 июня Верховный суд Татарстана огласил приговор 2 детям и совершеннолетнему организатору, которые причастны к поджогу релейного шкафа на ж/д путях.

Булат Ибрагимов, который ранее имел судимость, был курьером мошенников. Парня приговорили к 17 годам заключения, 3 года из них он просидит в тюрьме, а остальные — в колонии.

Двое несовершеннолетних нанятые Ибрагимовым получили 5 лет воспитательной колонии.

Суд выяснил, что за преступление детям обещали заплатить по 1 000 рублей. Один из участников, который еще не достиг возраста уголовной ответственности, проходил по уголовному делу как свидетель.

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