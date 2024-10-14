В Татарстане водителя зажало между 2 фур

В телеграм-канале "Регион116 Казань | Region116 Kazan" появились жуткие видео.

На трассе М7 поворот на Рыбную слободу случилось жуткое дорожное происшествие, в котором пострадал человек. Видно, что водитель оказался зажат между 2 большегрузов.

Наша редакция не можем выложить видео.

Ранее мы писали о том, что в Елабужском районе водитель Skoda Octavia погиб в ДТП 14 октября.