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В Татарстане в результате ДТП 2 сентября погиб велосипедист

Не уступив дорогу автомобилю

Екатерина Елисеева

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В Татарстане случилась смертельная авария, в которой погиб водитель велосипеда.

3 сентября 2024 года, в 16:20 на 2 км обхода автодороги Кукморского района велосипедист 1978 г. р. нарушил ПДД, не уступив дорогу автомобилю и погиб в результате дорожного происшествия на месте.

Ранее мы писали о том, что В региональной столице Татарстана рабочий умер из-за пня. Мужчина хотел выдернуть его с помощью троса. Сотрудники Следственного комитета организовали проверку, а владелец участка теперь является подозреваемым в гибели человека по неосторожности. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Республике Татарстан.

По информации следствия, местный житель нанял рабочих, чтобы они спилили у него дерево. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Видео.

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