Экономика

В Молдавии дизель подорожал до 35,15 лея, бензин — до 33,35 лея

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Национальное агентство по регулированию в энерг...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии пересмотрело предельные розничные цены на автомобильное топливо. Как сообщает ТАСС, со среды литр дизельного топлива будет стоить 35,15 лея, а бензина — 33,35 лея. В долларовом эквиваленте это около 2 и 1,9 доллара за литр соответственно.

Решение регулятора совпало с подготовкой руководства страны к изменениям в налогово-бюджетной сфере. Согласно готовящимся документам, в Молдавии ожидается поэтапное повышение акциза на дизельное топливо — к 2029 году он увеличится на 73%. Одновременно правительство намерено поднять ставку подоходного налога для предприятий аграрного сектора с нынешних 7% до 12%.

Премьер-министр Василе Тофан ожидает, что реализация этих инициатив привлечет в государственную казну дополнительно 5,1 миллиарда леев, что примерно равно 255 миллионам евро. При этом местные СМИ обращают внимание, что подорожание энергоносителей не сопровождается введением компенсирующих мер поддержки для граждан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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