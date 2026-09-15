В Молдавии дизель подорожал до 35,15 лея, бензин — до 33,35 лея
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Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии пересмотрело предельные розничные цены на автомобильное топливо. Как сообщает ТАСС, со среды литр дизельного топлива будет стоить 35,15 лея, а бензина — 33,35 лея. В долларовом эквиваленте это около 2 и 1,9 доллара за литр соответственно.
Решение регулятора совпало с подготовкой руководства страны к изменениям в налогово-бюджетной сфере. Согласно готовящимся документам, в Молдавии ожидается поэтапное повышение акциза на дизельное топливо — к 2029 году он увеличится на 73%. Одновременно правительство намерено поднять ставку подоходного налога для предприятий аграрного сектора с нынешних 7% до 12%.
Премьер-министр Василе Тофан ожидает, что реализация этих инициатив привлечет в государственную казну дополнительно 5,1 миллиарда леев, что примерно равно 255 миллионам евро. При этом местные СМИ обращают внимание, что подорожание энергоносителей не сопровождается введением компенсирующих мер поддержки для граждан.
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