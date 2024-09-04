Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани 2 сентября рабочего убило вырванным пнем

Известно, что мужчина умер на месте происшествия

СК РФ по РТ

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В региональной столице Татарстана рабочий умер из-за пня. Мужчина хотел выдернуть его с помощью троса. Сотрудники СК организовали проверку, а владелец участка теперь является подозреваемым в гибели человека по неосторожности. Об этом рассказали в Следственном комитете по РТ.

Все случилось 2 сентября 2024 года. По информации следствия, местный житель нанял рабочих, чтобы они спилили у него дерево. Татарстанец привязал корень тросом к машине и двинулся в путь. На кадрах можно увидеть, как трос куском дерева резко летит в сторону потерпевшего. Видео.

Известно, что мужчина умер на месте происшествия. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что в Казани похитили девушку без обуви и увезли ее на машине. Догнать машину ее приятели не смогли и вызвали сотрудников полиции.

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