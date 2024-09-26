В Татарстане в ДТП погибла 73-летняя пенсионерка

В интернете появился ролик жуткого дорожного происшествия. На видео видно, как 73-летняя женщина переходит проезжую часть в неположенном для этого месте. Все случилось на выезде из Лениногорска.

Из социальных сетей стало известно, что потерпевшую после случившегося доставили в медицинское учреждение в Бугульме, однако, к несчастью, спасти ее не получилось. Об этом рассказали в телеграм-канале «Лениногорск».

Ранее мы писали о том, что прокуратура Вахитовского района Казани добилась выплаты компенсации морального вреда сестре погибшего работника МУП «Метроэлектротранс». Трагедия произошла в августе прошлого года.

Надзорный орган подал в суд иск о возмещении морального ущерба от имени родных пострадавшего. Суд удовлетворил иск полном объеме, как сообщает прокуратура Татарстана. Подробнее о том, как все случилось.