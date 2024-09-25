В Казани семье погибшего на работе мужчины выплатили компенсацию

Прокуратура Вахитовского района Казани добилась выплаты компенсации морального вреда сестре погибшего работника МУП «Метроэлектротранс». Трагедия произошла в августе прошлого года.

Работник предприятия случайно пролил на себя растворитель, после чего его одежда загорелась при контакте с открытым огнем. Мужчина получил тяжелые ожоги и впоследствии скончался от полученных травм.

Надзорный орган подал в суд иск о возмещении морального ущерба от имени родных пострадавшего. Суд удовлетворил иск полном объеме, как сообщает прокуратура Татарстана.