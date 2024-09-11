Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане в четверг будет до +29 градусов

Метеорологи обещают восточный ветер

pixabay.com

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Жаркая погода и порывистый ветер прогнозируются уже в четверг 12 сентября 2024 года, в Республике Татарстан.

В региональном Гидрометцентре рассказали, что уже завтра днем ожидается от +24 до +29 градусов. Этой ночью будет от +10 до +15 градусов, а в западной части Татарстана — до +18 градусов.

Кроме того, метеорологи обещают восточный ветер от 4 до 9 метров в секунду, иногда до 12 метров в секунду.

Синоптики также добавили, что осадков в этот день не предвидится, ночью и утром возможен туман.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах Республики Татарстан в период с 14 сентября по 29 декабря 2024 года, пройдут еженедельные сельхозярмарки.

Осенние ярмарки в республике состоятся уже скоро. Известно, что в Челнах за продуктами фермеров можно прийти на 3 территории. Итак, купить товары можно...

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