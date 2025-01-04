В Татарстане в 2025 году начнутся новые производства по замещению импорта

В 2024 году в Татарстане успешно прошли три проекта по замещению импорта, охватывающих сельское хозяйство, воздушные перевозки и нефтепроизводство. Эти проекты позволили снизить зависимость от иностранных поставок и укрепить региональную экономику.



Первым успешным проектом стало производство полимерных мешков для хранения зерна. Компания ООО «Август-Полимер» начала изготавливать такие изделия, что значительно улучшало хранение урожая. В планах предприятия — запустить производство силосной пленки длиной 15 метров, что повысит надежность и долговечность хранения зерна.



Второй важный проект — система автоматического контроля строительства и учёба сельскохозяйственных ресурсов в особой экономической зоне «Иннополис». Это нововведение помогает контролировать качество строительства и отслеживать объёмы собранного урожая, поддерживая высокие стандарты исполнения работ.



Эти достижения свидетельствуют о стремлении Татарстана к самостоятельному развитию и укреплению экономики региона. Они демонстрируют готовность региона к внедрению современных технологий и снижению зависимости от внешних поставщиков, что способствует долгосрочному росту и стабильности экономики.



Помимо этого, развитие подобных проектов подтверждает готовность Татарстана к лидерству в области инноваций и устойчивого экономического роста.