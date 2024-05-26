В Татарстане увеличат бюджет на детский отдых

В РТ планируется организовать отдых летом для 172 тысяч детей, на что из республиканского бюджета выделено более двух миллиардов рублей.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил ведомствам контролировать качество питания, обеспечение безопасности и подбор кадров в детских лагерях в связи с началом летней оздоровительной кампании. Дети должны быть в полной безопасности, подчеркнул глава республики.

По его словам, на эти цели из республиканского бюджета запланировано выделение средств в размере двух миллиардов 506 миллионов рублей, что на 388 миллионов больше, чем в прошлом году.