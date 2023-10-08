Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане установили один из самых низких прожиточных минимумов в ПФО

В Татарстане установили один из самых низких прожиточных минимумов в ПФО

yur-gazeta.ru

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В Татарстане прожиточный минимум на 2024 год составит 12 966 рублей. Это один из самых низких показателей в Приволжском федеральном округе, по данным Росстата.

Наивысший прожиточный минимум в ПФО - 14 339 и 14 034 рубля имеют Нижегородская и Самарская области, а также Пермский край. Показатели в Башкирии, Удмуртии, Кировской и Ульяновской областях находятся на уровне 13 576 рублей.

В 2023 году прожиточный минимум в Татарстане составлял 12 219 рублей на человека. С 1 июня текущего года он был проиндексирован по всей стране, включая МРОТ и пенсии.

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