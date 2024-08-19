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В Татарстане тепло начнется с 19 августа

С понедельника будет облачно с прояснениями

Дарья Порсева

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В Республике Татарстан прогнозируется потепление уже с сегодняшнего дня, 19 августа 2024 года.

По информации Гидрометцентра РТ, с понедельника будет облачно с прояснениями. Могут быть дожди. Кроме того, в этот день ожидается ветер 5-10 м/с, иногда до 14 м/с. Ночью температура воздуха была от +10 до 15 градусов, днем потеплеет до +20-25 градусов.

Ранее мы писали о том, что жители Татарстана смогут увидеть суперлуние 19 августа вечером. Об этом сообщил руководитель Астрономической обсерватории Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Юрий Нефедьев. Это явление, как правило, называют время, когда полная Луна приближается к нашей Планете на расстояние ближе 362 тыс. км.

Суперлуние, которое местные жители и гости региона смогут увидеть уже сегодня в понедельник, будет первым из 4 в текущем году.

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