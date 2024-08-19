Татарстанцы смогут увидеть суперлуние 19 августа вечером

Уже сегодня, 19 августа 2024 года, жители Республики Татарстан в 21:26 по мск времени смогут посмотреть на суперлуние. Об этом сообщил руководитель Астрономической обсерватории Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Юрий Нефедьев.

Так, как правило, называют время, когда полная Луна приближается к нашей Планете на расстояние ближе 362 тыс. км.

Суперлуние, которое местные жители и гости региона смогут увидеть уже сегодня в понедельник, будет первым из 4 в текущем году. Следующие явления можно будет посмотреть во вторник, 17 сентября, в четверг, 17 октября и в пятницу, 15 ноября 2024 гг..

Ранее мы писали о том, что жители Казани выступают против установки шумозащитных экранов. Известно, что жители собрали 3,5 тысячи подписей против установки шумозащитных экранов. Эти конструкции предназначены для уменьшения уровня шума от магистрали с 80 до 50 децибелов.