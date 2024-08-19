Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Татарстанцы смогут увидеть суперлуние 19 августа вечером

Суперлуние будет первым из 4 в текущем году

pixabay

Подписаться в Telegram

Уже сегодня, 19 августа 2024 года, жители Республики Татарстан в 21:26 по мск времени смогут посмотреть на суперлуние. Об этом сообщил руководитель Астрономической обсерватории Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Юрий Нефедьев.

Так, как правило, называют время, когда полная Луна приближается к нашей Планете на расстояние ближе 362 тыс. км.

Суперлуние, которое местные жители и гости региона смогут увидеть уже сегодня в понедельник, будет первым из 4 в текущем году. Следующие явления можно будет посмотреть во вторник, 17 сентября, в четверг, 17 октября и в пятницу, 15 ноября 2024 гг..

Ранее мы писали о том, что жители Казани выступают против установки шумозащитных экранов. Известно, что жители собрали 3,5 тысячи подписей против установки шумозащитных экранов. Эти конструкции предназначены для уменьшения уровня шума от магистрали с 80 до 50 децибелов.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

21 час назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

компании которые убирают плесень

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане объявили выходные для госслужащих и новые даты каникул

Интересное в Казани

2 дня назад

Discord: Твой путеводитель в мире общения и гейминга

установка точечного светильника цена в Краснодаре

Новости Казани

12 часов назад

В Казани скончался победитель второго сезона "Взвешенные люди"

Новости Казани

12 часов назад

Жители Казани выступают против установки шумозащитных экранов

Новости Казани

12 часов назад

Из-за аварии приостановили движение на трассе М7

Новости Казани

20 часов назад

День города в Казани пройдет на высшем уровне

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане после дождей появились опасные слизни
Новости России
2 дня назад

Жилищные проблемы в Царево Village: соседские конфликты и ночные беспорядки

"Царево Village" - один из жилых комплексов под...

Новости Татарстана

7 минут назад

Татарстанцы смогут увидеть суперлуние 19 августа вечером

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

Новости Казани

22 минуты назад

38-летний победитель шоу «Взвешенные люди» из Казани умер из-за остановки сердца

Новости Татарстана

12 часов назад

Детей мигрантов хотят проверять на знание русского перед школой
КАМАЗ подарит первоклассникам по 5000 рублей к ...
Новости Татарстана
20 часов назад

КАМАЗ подарит первоклассникам по 5000 рублей к 1 сентября

Новости Татарстана

12 часов назад

Свияжск собирает рекордное количество туристов

Новости Казани

16 часов назад

Казанские автоинспекторы помогли мальчику, который отрубил себе пальцы

Новости Татарстана

16 часов назад

Жители Менделеевского района отправили на СВО 3 тонны гуманитарной помощи
8 городов и более 10 000 посетителей - как прош...
Интересное в Казани
5 дней назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла
Безбилетников в Татарстане будут штрафовать на ...
Новости Татарстана
20 часов назад

Безбилетников в Татарстане будут штрафовать на 2 500 рублей