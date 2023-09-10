В Татарстане спасли двух женщин, которые пропали в лесу

В Тукаевском районе спасатели обнаружили двух женщин, которые заблудились в Боровецком лесу во время охоты на грибы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

По предварительной информации, вечером поступило сообщение о двух женщинах, которые потеряли ориентацию в лесу, занимаясь сбором грибов.

На место происшествия прибыла дежурная группа спасателей, включая тренированных поисковых собак, которые провели обширный обыск лесной местности и нашли спасаемых.

Представители МЧС отметили, что женщинам не потребовалась медицинская помощь.