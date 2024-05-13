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· 16+ · Алина Алмакаева

В Татарстане сократилось поголовье крупного рогатого скота

По данным на конец марта 2024 года, количество крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Татарстана сократилось на 3,6% по сравнению с мартом 2023 года, однако по сравнению с февралем наблюдается увеличение на 0,3%.

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По данным на конец марта 2024 года, количество крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Татарстана сократилось на 3,6% по сравнению с мартом 2023 года, однако по сравнению с февралем наблюдается увеличение на 0,3%. Татарстанстат не предоставил абсолютных данных о численности крупного рогатого скота в целом по региону в своем докладе о социально-экономическом положении республики.

Число коров у агрофирм, частных хозяйств и фермерских хозяйств, а также у индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 1,6% по сравнению с прошлым годом и на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

В сельскохозяйственных организациях на конец марта численность крупного рогатого скота составила 514,9 тыс. голов по сравнению с 532,6 тыс. годом ранее (сокращение на 3,3% год к году), в том числе количество коров составило 185,7 тыс. голов вместо 186,8 тыс. (сокращение на 0,6% год к году).

По итогам марта количество свиней в республике увеличилось на 0,6% по годовой и на 0,3% по месячной динамике, а количество овец и коз сократилось на 2,8% по сравнению с прошлым годом и увеличилось на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

У сельскохозяйственных предприятий количество свиней составило 452,5 тыс. голов (увеличение на 1,1% по годовой динамике). Количество овец и коз у агрофирм увеличилось до 19,3 тыс. голов (рост на 3,3%), а количество лошадей — до 8,6 тыс. голов (рост на 1,3%). Количество птицы всех видов увеличилось до 14 млн 391,3 тыс. особей (рост на 0,9%).

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