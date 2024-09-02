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В Татарстане с 23 по 29 августа 10 человек отравились алкоголем

В республике 73 человека заработали острое хими...

Катя Царева

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Стало известно, что за период с 23 по 29 августа 2024 года, в регионе 10 человек получили отравления из-за алкоголя. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре РТ.

Так, в республике 73 человека заработали острое химическое отравление. Из них 50 процентов отравились в результате ошибочного приема, 28% — пищевые отравления, 19% — от алкоголя и еще 3% от другого.

По сведениям специалистов, из общего количества отравлений 60% - мужской пол, 40% — женский. Кроме того, среди юных жителей Татарстана число отравлений - 16%, а подростков — 5 процентов.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан из-за теплой погоды снова появились опасные насекомые.

Сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что за прошлую неделю выросло число обращений от жителей после посещения леса. Специалисты рассказали, что в лесах людей просят быть осторожными.

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