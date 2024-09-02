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Грибников Татарстана предупредили о клещах

Специалисты рассказали, что в лесах людей прося...

pixabay

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В Республике Татарстан из-за теплой погоды снова появились опасные насекомые.

Сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что за прошлую неделю выросло число обращений от жителей после посещения леса.

В результате, с начала клещевого сезона в медицинские учреждения РТ обратились около 10 тысяч человек.

Специалисты рассказали, что в лесах людей просят быть осторожными, а именно: быть в закрытой одежде, осматривать себя каждые 10 минут и пользоваться реппеленты.

Ранее мы писали о том, что российский певец Сергей Лазарев должен был выйти на сцену в Альметьевске, однако проспал вылет воздушного судна в Республику Татарстан. В соцсетях мужчина отметил, что он в первый раз в своей жизни проспал самолет. А проснулся Сергей, когда ему стал звонить его директор. Напомним, в 2023 году Лазарев был в Республике Татарстан минимум 2 раза.

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