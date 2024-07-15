В Татарстане с 15 июля начнется с теплая и комфортная погода
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В Татарстане с 15 июля 2024 года, начнется с теплой погоды.
Сегодня, днем потеплеет до +25..+30 градусов. Ночью похолодает от +11 до +16 градусов.
Прогнозируется переменная облачность. Днем могут пройти дожди и грозы. Скорость ветра в понедельник - 10 метров в секунду, иногда 15 м/с.
Ранее мы писали о том, что в Татарстне могут ограничить строительство частных домов.
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