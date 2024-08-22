В Татарстане с 1 сентября учителям запретят пользоваться телефоном на уроках

В РТ с 1 сентября 2024 года, ученикам запретят пользоваться мобильниками на уроках. Об этом рассказал Минобр региона Ильсур Хадиуллин.

Министр сообщил, что такая инициатива уже вступила в законную силу. Теперь дети должны будут сдать телефоны педагогам. Это нужно, чтобы во время учебы школьники не записывали учителя, а слушали его, уважали и ценили.

При этом, и сами педагоги не должны будут пользоваться телефонами. Это было сделано для того, чтобы показать детям пример, что можно обходиться и безгаджетов. Однако, как считает специалист, у сотрудников все-таки должны быть рядом телефоны, на экстренный случай.

Ранее мы писали о том, что из школьной программы власти исключили произведения Джоан Ролинг «Гарри Поттер». Об этом сообщил глава департамента образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Рамис Музипов.