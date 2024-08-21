Из школьной программы исключили произведения Джоан Ролинг «Гарри Поттер»

Из школьной программы Татарстана уберут «Гарри Поттера», по планам, уже в этом учебном году. Об этом сообщил глава депобра Министерства образования и науки Республики Татарстан Рамис Музипов.

Как рассказал специалист, изменения коснутся детей с 5 по 11 классы.

Музипов заявил, что 70% авторов могут уйти из программы и 30% прийти. К примеру, в 6 классе исчезнет произведения Д. Роулинг «Гарри Поттер».

Помимо этого, изучение Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя продлят до 11 класса, а Б. Окуджаву и В. Высоцкого было решено перенести в поздние классы.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане с 1 сентября 2024 года, начнут забирать телефоны в школах. Эксперты сообщили, что телефоны будут складывать в ящики. Известно, что каждые школы смогут выбрать, как именно они будут это делать.