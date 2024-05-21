В Татарстане родители не пускают детей на ЕГЭ

В РТ несколько родителей школьников отказались предоставлять персональные данные своих детей для сдачи экзамена ЕГЭ. Из них трое учеников 11 классов отказались предоставить данные, и двое из них были не допущены к экзамену.

В 9 классах таких школьников было 9. Некоторые из них отличники и победители олимпиад. В некоторых семьях родители отказывались получать паспорт для ребенка из-за данной ситуации. Один из родителей предположил в письменном виде, что за нарушение он назначит штраф в 7 грамм золота ежедневно. Об этом рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин