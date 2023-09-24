Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане резко выросли цены на топливо

В Татарстане резко выросли цены на топливо

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В Татарстане вновь поднялись цены на все виды бензина и дизельного топлива. Информацию о статистике по регионам за период с 11 по 17 сентября опубликовал Росстат.

Самым заметным подъемом стоимости за неделю отличилось дизельное топливо – с 58,77 рубля налету взлетело до 59,77. 42 копейки добралось до цены АИ-92, которая достигла отметки 51,92 рубля, и 40 копеек снова прибавило АИ-95, за которое пришлось отдать 54,03 рубля 18 сентября.

Малейшие изменения коснулись цены на АИ-98 и выше, всего 36 копеек, установившись на уровне 65,49 рубля.

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