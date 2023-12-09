В Татарстане резко увеличилось электропотребление

В Татарстане зафиксирован исторический максимум электропотребления. Сегодня в10:00 при температуре минус 24,2 градуса потребление достигло 5016 МВт, превысив предыдущий рекорд на 69 МВт или 1,4%.

Отмечается также, что общее энергопотребление в республике достигло отметки в 5 ГВт. По данным системного оператора единой энергетической системы России, также был зафиксирован новый исторический максимум потребления – 166392 МВт (на 2872 МВт больше предыдущего значения). Организация отмечает, что при продолжительных морозах в субъектах России прогнозируется дальнейший рост потребления энергии. Территория Татарстана объявлена под штормовым предупреждением. Гидрометцентр РТ сообщает, что в эти выходные ожидается мороз до минус 40 градусов.