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В Татарстане растёт количество заболевших ОРВИ и гриппом

В Татарстане наблюдается рост числа случаев заб...

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В Татарстане наблюдается рост числа случаев заболевания ОРВИ и гриппом, сообщает Роспотребнадзор. Особенно активен штамм H1N1, который признан одним из наиболее опасных. Этот вирус может спровоцировать серьёзные осложнения, включая пневмонию, которая способна развиваться в течение первых суток после заражения.

Свиной грипп типа A(H1N1) отличается высокой скоростью передачи и способен вызывать тяжёлые формы заболеваний, включая острое воспаление лёгких.

Специалисты акцентируют внимание на симптомах, сопровождающих эту инфекцию: резкое повышение температуры, отсутствие типичных проявлений простуды, таких как насморк и кашель, а также возможное появление тошноты и рвоты. Быстрое проявление этих симптомов требует немедленного обращения к врачу.
Характерной чертой гриппа является частое возникновение лёгкой формы воспаления лёгких у большинства пациентов (примерно 65%). Однако при неблагоприятном течении болезни она может перерасти в более тяжёлую форму, которая несёт угрозу жизни.

Осенне-зимний сезон традиционно становится периодом активного распространения гриппа, поскольку холодная погода и влажный воздух создают благоприятные условия для размножения вируса.

Ожидается, что после новогодних праздников может произойти очередной всплеск заболеваемости гриппом, обусловленный влиянием погодных изменений, способствующих ускоренному распространению инфекции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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