В Татарстане растёт количество заболевших ОРВИ и гриппом
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В Татарстане наблюдается рост числа случаев заболевания ОРВИ и гриппом, сообщает Роспотребнадзор. Особенно активен штамм H1N1, который признан одним из наиболее опасных. Этот вирус может спровоцировать серьёзные осложнения, включая пневмонию, которая способна развиваться в течение первых суток после заражения.
Свиной грипп типа A(H1N1) отличается высокой скоростью передачи и способен вызывать тяжёлые формы заболеваний, включая острое воспаление лёгких.
Специалисты акцентируют внимание на симптомах, сопровождающих эту инфекцию: резкое повышение температуры, отсутствие типичных проявлений простуды, таких как насморк и кашель, а также возможное появление тошноты и рвоты. Быстрое проявление этих симптомов требует немедленного обращения к врачу.
Характерной чертой гриппа является частое возникновение лёгкой формы воспаления лёгких у большинства пациентов (примерно 65%). Однако при неблагоприятном течении болезни она может перерасти в более тяжёлую форму, которая несёт угрозу жизни.
Осенне-зимний сезон традиционно становится периодом активного распространения гриппа, поскольку холодная погода и влажный воздух создают благоприятные условия для размножения вируса.
Ожидается, что после новогодних праздников может произойти очередной всплеск заболеваемости гриппом, обусловленный влиянием погодных изменений, способствующих ускоренному распространению инфекции.
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