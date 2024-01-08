Новости Татарстана
· Ульяна Сенько

В Татарстане проводятся мероприятия, направленные на поиск уклоняющихся от призыва на военную службу граждан

В Татарстане проводятся мероприятия, направленные на поиск уклоняющихся от призыва на военную службу граждан

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384 военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации во взаимодействии с военным комиссариатом Республики Татарстан и органами внутренних дел проводит мероприятия, направленные по установлению уклоняющихся от призыва на военную службу граждан, из числа бывших иностранных граждан, получивших гражданство России.

В ходе проведенных в Новогодние и Рождественские праздники рейдов по установлению уклоняющихся от призыва на военную службу граждан, из числа бывших иностранных граждан, получивших гражданство России обнаружены 12 лиц, уклонившихся от постановки на воинский учет после получения гражданства Российской Федерации.

Указанные лица привлечены к предусмотренном законодательством ответственности, после доставления в военные комиссариаты города Казани они поставлены на воинский учет.

Разъясняется, что частью 1 статьи 328 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за совершение уклонения от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

За указанное преступление предусмотрены наказания в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

384 военный следственный отдел расположен по адресу: г. Казань, ул. Островского, д. 20, контактный телефон 8(843)292-15-12. Все желающие заявить о преступлении (в том числе о фактах уклонения от призыва на военную службу), ставшем им известным, могут позвонить по нему или обратиться лично, а также направить обращение (заявление).

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