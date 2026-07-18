Экономика

70% казанцев знают зарплаты коллег

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Опрос SuperJob показал, что 70% казанцев знают ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Большинство работающих казанцев в курсе доходов сослуживцев: 26% знают зарплату всех коллег, ещё 44% — некоторых. О заработках непосредственного руководителя осведомлены 28% опрошенных. При этом в 80% компаний зарплатная информация официально закрыта.

Мужчины посвящены в чужие доходы чаще женщин: 75% против 65. Молодёжь до 35 лет тоже более информирована, как и люди с доходом выше 150 тысяч рублей — среди них о зарплатах коллег знает 81%.

Если выяснится, что сослуживец с такими же обязанностями получает больше, только 27% казанцев ничего не предпримут. Четверть пойдёт за разъяснениями к начальству, 14% попросят прибавки, а 10% задумаются об увольнении. Женщины в такой ситуации скорее поговорят с руководством или займутся своей квалификацией, мужчины — активнее начнут искать новую работу.

На деле с зарплатным неравенством сталкивались 35% респондентов. Из них 15% обсуждали это с начальством, 13% — просили повышения, 12% — просто уволились. Почти половина ничего не делала. А среди тех, кто не знает чужих зарплат, большинство и не хочет узнавать — таких 59%.

Опрос проводился с 26 июня по 7 июля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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