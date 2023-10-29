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· Алина Алмакаева

В Татарстане пройдёт акция «Ночь Музеев»

В Татарстане пройдёт акция «Ночь Музеев»

bangkokbook.ru

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В День народного единства, который приходится на 4 ноября, в Татарстане пройдёт акция «Ночь искусств», под лозунгом «Россия объединяет». Об этом информирует администрация города.

К участию в мероприятии приглашаются музеи, театры, концертные залы, библиотеки и другие культурные учреждения. Мероприятия будут проводиться не только в классическом формате встречи, но и в онлайн-режиме.

Присоединится к акции «Ночь искусств» также планирует Казанский кремль. Жители столицы Татарстана смогут принять участие в мастер-классах, квестах, экскурсиях и посмотреть театральные представления.

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