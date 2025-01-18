В Татарстане производство молока повысилось на 6% за прошлый год

В прошлом году в РТ объем произведенного молока составил больше 1,7 млн тонн, что оказалось на 6% выше, если сравнить с позапрошлым. При этом обычный удой на одну единицу коровы тоже возрос на 6%, достигнув 8,2 тыс. кг.





Общее производство мяса говядины в РТ повысился на 2%, свинины и птичьего мяса — на 4%.В прошлом году в РТ было выращено большое количество телят, поросят и жеребят — 251,7 тыс., 988,2 тыс. и 3,4 тыс. соответственно. Такую информацию передаёт Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.