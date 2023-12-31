В Татарстане продлили выплаты по 305 тысяч ряду категорий контрактников

Раис РТ Рустам Минниханов подписал указ о единовременной выплате в размере 305 тыс. руб. лицам, которые заключат контракт с Вооруженными силами РФ для участия в специальной военной операции на Украине после 31 декабря 2023 года.

Эта мера касается как мобилизованных из Татарстана, так и призывников, которые примут решение о заключении контракта после прохождения работы у Военного комиссариата РТ.



Подобные выплаты проводятся в регионе с 31 августа и, в отличие от предыдущего указа, сроки окончания этих выплат не ограничены новым указом.