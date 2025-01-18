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В Татарстане предупредили о новой схеме интернет-мошенничества

Аферисты придумали новые уловки, заманивая жерт...

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Аферисты придумали новые уловки, заманивая жертв обещаниями возврата денежных средств. На мобильный поступает смс от незнакомца, где говорит, что он случайно перевёл деньги не тому человеку.

По министра цифрового развития РТ Айрата Хайруллина словам, преступник поначалу присылает маленькую сумму, создавая иллюзию случайной ошибки. Потом в приложении банка создаётся фальшивый чат, в котором злоумышленник присылает поддельное уведомление о другом, более крупном переводе.

Хайруллин настоятельно рекомендует пользователям тщательно изучать банковские уведомления и внимательно проверять историю переводов в мобильном банке. Он также подчеркивает, что возврат необходимо производить исключительно через оригинальные реквизиты или обратившись непосредственно в банк.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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