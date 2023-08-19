Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане построят ветропарк

В Татарстане построят ветропарк

kaliningrad.rbc.ru

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Возможно, в ближайшие годы Татарстан станет местом для строительства ветропарка. Директор ВЭС «Атомэнергопромсбыт», Сергей Солдатов, объяснил, что выбор места требует учета множества факторов, включая ветропотенциал территории, аренду земли, готовность электрических сетей, логистическую доступность и прочие аспекты.

В ходе конференции AI IN 2023 в Иннополисе Солдатов рассказал о своей работе по разработке прогнозов по производству электроэнергии ветропарков с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения.

По его словам, скорость ветра играет ключевую роль в производстве электроэнергии ветропарков, она составляет до 80% влияния на производительность.

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