В Татарстане появится мобильное приложение для общения с врачом

Министерство здравоохранения РТ создает мобильное приложение для общения пациента и медика. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.

В приложении будет анкеты, которые необходимо заполнить для прохождения диспансеризации. Это может уменьшить время обследования и хранить анализы и заключения медиков.

Кроме того, в приложении можно будет поговорить со своим врачом по видеосвязи, а также заполнить анкету жалоб и посмотреть на план своего лечения, который назначил медик. Мобильный сервис может появиться в регионе уже в текущем году.

Ранее мы писали о том, что Казанский государственный медицинский университет вошел в рейтинг агентства RAEX, он оказался в списке лидеров среди медицинских вузов РФ. В новый рейтинг также вошли еще 2 вуза Татарстана.