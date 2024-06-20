Казанский ГМУ вошел в список лучших вузов России

Казанский государственный медицинский университет вошел в рейтинг агентства RAEX, он оказался в списке лидеров среди медицинских вузов РФ.

Вуз находится на 44 местем среди всех российских университетов и на 4 месте среди медвузов. В последнем рейтинге татарстанцы пропустили Сеченовский университет, РНИМУ имени Пирогова, а также Первый Санкт-Петербургский государственный медуниверситет.

Учебные заведения оценивались по качеству образования, востребованности работодателями выпускников этих вузов, уровень научно-исследовательской работы и т.д.

В новый рейтинг также вошли еще 2 вуза Татарстана: КФУ, который занял 20 место, и Казанский национальный исследовательский техноуниверситет на 74 месте, пишет "Вечерняя Казань".

Ранее мы писали о том, что в Казани в 2024 году откроют термы за 1 млрд рублей. Время открытия будет зависеть от готовности комплекса к работе.