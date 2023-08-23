Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане появится 1,6 тысяч младших сестёр

В Татарстане появится 1,6 тысяч младших сестёр

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Министр здравоохранения Татарстана, Марсель Миннуллин, объявил о запуске программы по подготовке 1,6 тысячи младших медсестер с коротким курсом обучения.
Это решение было принято в результате нехватки кадров в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах). В некоторых районах и селах отсутствует необходимый персонал, в основном фельдшеры. Чтобы решить эту проблему, была использована практика Оренбургской области, где помощники фельдшеров уже давно применяются.

Обучение младших медсестер будет проводиться в течение 6 месяцев, они будут осваивать нужные навыки и задачи. Министр отметил, что уже были заключены договоренности с медицинскими колледжами о направлении одного кандидата для обучения из каждого уголка республики.

В программу обучения также будет включен модуль цифровизации, а одной из основных обязанностей младших медсестер будет ввод и сбор показателей пациентов, таких как давление, пульс и другие, для последующей передачи полученной информации терапевту в Центральную районную больницу (ЦРБ).

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