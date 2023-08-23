В Татарстане появится 1,6 тысяч младших сестёр
Министр здравоохранения Татарстана, Марсель Миннуллин, объявил о запуске программы по подготовке 1,6 тысячи младших медсестер с коротким курсом обучения.
Это решение было принято в результате нехватки кадров в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах). В некоторых районах и селах отсутствует необходимый персонал, в основном фельдшеры. Чтобы решить эту проблему, была использована практика Оренбургской области, где помощники фельдшеров уже давно применяются.
В программу обучения также будет включен модуль цифровизации, а одной из основных обязанностей младших медсестер будет ввод и сбор показателей пациентов, таких как давление, пульс и другие, для последующей передачи полученной информации терапевту в Центральную районную больницу (ЦРБ).