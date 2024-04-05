В Татарстане 5 и 6 апреля ожидаются ветер и гололедица

По данным Гидрометцентра Татарстана, вечером 5 апреля, ночью и утром 6 апреля 2024 года, жителей республики и Казани ожидает ухудшение погоды. Скорость северо-восточного ветра может достигать до 15 м/с. Кроме того, на дорогах есть вероятность появления гололедицы.

6 апреля прогнозируется облачная погода с дождем и мокрым снегом. В некоторых районах ожидается слабый гололёд. Столбики термометра ночью будут на уровне -5˚градусов, а днем потеплеет до +1...+6˚ градусов. На дороге может образоваться гололедица, особенно ночью и утром.

Метеоролог КФУ Переведенцев: В Татарстане снег может выпасть еще в мае 2024 года.