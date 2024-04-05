Метеоролог КФУ Переведенцев: В Татарстане снег может выпасть еще в мае 2024 года

Апрель в Республике Татарстан начался с теплой погоды. В первые числа весеннего месяца днем температура воздуха достигала +14 градусов.

Аномально резкое потепление стало причиной быстрого таяния снега. По прогнозу специалистов, снег может сойти полностью уже к пятнице, 12 апреля 2024 года, пишет Татар-Информ.

Но, как сказал профессор Казанского Федерального Университета Юрий Переведенцев, снег может выпасть в регионе еще в конце апреля или в мае 2024 года.

Эксперт отметил, что в истории были зафиксированы случаи, когда снег в Казани Татарстана выпадал и июле, однако он сразу, естественно, таял.

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