В Татарстане ожидается теплая погода без осадков

В последний четверг сентября в Татарстане ожидается значительный размах температур. Осадков не предсказывается. Южный ветер будет порывистым, достигая 12 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью 26 сентября температура в республике опустится до +2…+7 градусов, с заморозками на поверхности и в воздухе в отдельных восточных и южных районах до 0…-3 градусов. Днем температура поднимется до +16…+21 градуса.

В Казани в ночь на 26 сентября температура будет колебаться от +5 до +7 градусов, в низменностях возможно снижение до +2…+4 градусов. Дневной максимум температуры в столице составит +18…+20 градусов.