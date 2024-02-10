В Татарстане ожидается сильный мороз

В ночь с 10 на 11 февраля в Татарстане ожидается значительное понижение температуры. Небо будет покрыто облаками, но и прояснения будут не редкостью. Местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра РТ.

Днем осадки остановятся, но ветер, дующий с запада и юго-запада, будет иметь силу от 5 до 10 м/с. Именно это может привести к образованию гололедицы на дорогах, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными.

Ночью температура воздуха будет колебаться от -17,3 до -29,2 градусов по Цельсию. Утром сохранятся низкие температуры, в районе -25, -29 градусов. В течение дня воздух немного прогреется до -11, -16 градусов. В связи с этим рекомендуется соблюдать меры предосторожности и заботиться о сохранении тепла и комфорта в помещениях.