В Татарстане ожидается дождь со снегом и +7 градусов

27 октября 2024 года, в РТ будет влажная и пасмурная погода. Об этом рассказали в Гидрометцентре региона.

В Татарстане ожидаются дождь и мокрый снег.

Утром на некоторых участках дорог (кроме Казани) может появиться гололед.

Скорость ветра прогнозируется от 5 до 10 метров в секунду. Днем он усилится до 13 метров в секунду.

После прохладной погоды (от -3 до +2) ночью, днем может потеплеть в Республике Татарстан до 2–7 градусов, а в Казани — до +5...+7 градусов.

Ранее мы писали о том, что на подготовку Казани к саммиту БРИКС потратили примерно 25 миллиардов рублей. Об этом сообщает заместитель председателя правительства – руководитель аппарата кабинета министров Татарстана Шамиль Гафаров.

Отмечается, что это не окончательные цифры, так как частные инвесторы также внесли свой вклад в подготовительные работы.