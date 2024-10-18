В Татарстане ожидается до +13 градусов

По прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, 19 октября 2024 года, в регионе ожидается солнечная погода с дождем на юге РТ. Кроме того, возможны туман и гололед.

В субботу скорость ветра составит от 5 до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха прогнозируется от +1 до - 4 градусов, а на востоке региона может похолодать до -7 градусов. Максимальная температура в дневное время в Татарстане составит от +8 до +13 градусов.

В Казани в ночь 19 октября ожидается от 0 до +2 градусов, в низине до -1…-3 градусов. Днем в столице потеплеет до +9 градусов.

Ранее мы писали о том, что 17 октября 2024 года, в Ульяновской области выпал снег. Субъект располагается рядом с Республикой Татарстан, а это означает, что осадки в виде снега совсем скоро придут и в 16 регион. Напомним, что метеорологи говорили о выпадении первого снега в регионе еще 16 октября