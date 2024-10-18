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· 16+ · Екатерина Елисеева

В соседнем с Татарстаном регионе выпал снег

Фотографии первого снега выложили местные жител...

pixabay.com

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17 октября 2024 года, в Ульяновской области выпал снег. Субъект располагается рядом с Республикой Татарстан, а это означает, что осадки в виде снега совсем скоро придут и в 16 регион.

Фотографии первого снега выложили местные жители в социальных сетях.

Судя по информации сайта Яндекс.Погода, в РТ дождик прогнозируется примерно в 11 часов 19 октября 2024 года. Напомним, что метеорологи говорили о выпадении первого снега в регионе еще 16 октября, но сейчас погода радует местных жителей солнцем, пишет НТР.

Ранее мы писали о том, что на трассе Казань – Буинск – Ульяновск с 19 октября будет ограничено движение. Об этом рассказали в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Причина ограничений - ремонт моста через р. Тошу. Специалисты просят людей соблюдать временные ограничения и заранее выбирать путь следования.

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