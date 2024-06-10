В Татарстане ожидается +33 градуса

10 июня 2024 года, в Татарстане прогнозируется + 30 градусов, а в среду + 33 градуса. Об этом рассказали в Гидрометцентре региона.

Сегодня вероятность осадков невысокая. Ночью ожидается +11...+16 градусов.. Днем 11 июня потеплеет до +32 градусов, а 12 числа температура воздуха поднимется до 33 градусов. Ветер южный, 14 м/с.

Ранее мы писали о том, что Иннополису исполнилось 9 лет, как отпраздновали день основания.