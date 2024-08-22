В Татарстане ожидается +27 градусов

В Гидрометцентре РТ сообщили, что в регионе ожидается +27 градусов.

В конце недели прогнозируется спокойная погода без дождя. Ночью и утром будет туман и +7 до +12 градусов, а днем воздух прогреется до +26 градусов.

По информации синоптиков, в ночь на субботу ожидается от +8 до +13 градусов и туман.

В воскресенье 25 августа в Республике Татарстан могут пройти дожди. Ночью будет +8…+13 градусов, а днем в регионе потеплеет до +27 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Казани 30 августа на фестивале «ДэртФест-2024» выступит певица Tatarka. Об этом рассказали организаторы. Помимо девушки из Набережных Челнов, на мероприятии выступят и многие другие исполнители.

Напомним, певица Tatarka была в Казани примерно 2 недели назад — 10 августа, звезда выступила на экологическом фестивале на о. Лебяжье под дождем.