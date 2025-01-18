В Татарстане откроют 100 купелей на Крещение, как и в прошлом году

В республике во время проведения крещенских купаний оборудуют 100 купелей в 37 муниципальных округах. В связи с погодными изменениями число подготовленных территорий может меняться прямо до наступления праздника. Информацию передал главный госинспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.



В столице РТ организованы 2 купели под открытым небом на озере Верхний Кабан: одна располагается недалеко от кафе «Сокол», другая — у здания на ул. Борисковской, 54. В то же время будут открыты места при храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» и при храме Святой Преподобной Великомученицы Евдокии.



Спасательные службы измеряют толщину льда, которая может составлять не меньше 25 см. В связи с постоянными перепадами температуры этой зимой уменьшено число купелей под открытыми небом. Если толщина льда окажется недостаточно прочной, купели переместят на источники, уточнил Венедиктов.МЧС предлагает советы по безопасному использованию купельных мест. В целом для обеспечения безопасности на празднике задействуются 759 специалистов и 246 единиц техники.