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В Татарстане откроют 100 купелей на Крещение, как и в прошлом году

В республике во время проведения крещенских куп...

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В республике во время проведения крещенских купаний оборудуют 100 купелей в 37 муниципальных округах. В связи с погодными изменениями число подготовленных территорий может меняться прямо до наступления праздника. Информацию передал главный госинспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

В столице РТ организованы 2 купели под открытым небом на озере Верхний Кабан: одна располагается недалеко от кафе «Сокол», другая — у здания на ул. Борисковской, 54. В то же время будут открыты места при храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» и при храме Святой Преподобной Великомученицы Евдокии.


Спасательные службы измеряют толщину льда, которая может составлять не меньше 25 см. В связи с постоянными перепадами температуры этой зимой уменьшено число купелей под открытыми небом. Если толщина льда окажется недостаточно прочной, купели переместят на источники, уточнил Венедиктов.

МЧС предлагает советы по безопасному использованию купельных мест. В целом для обеспечения безопасности на празднике задействуются 759 специалистов и 246 единиц техники.

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