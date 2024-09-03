В Татарстане ночью прогнозируется до +6 градусов

В Республике Татарстан 4 сентября 2024 года, ожидается переменная облачность.

По информации сотрудников Гидрометцентра региона, ночью на востоке Татарстана местами ожидается небольшой дождь. Днём будет без сильных осадков.

Кроме того, в этот день прогнозируется северо-восточный ветер до 10 метров в секунду, а иногда до 14 метров. Ночью похолодает до +6...+11 градусов, а днём ожидается до +14...+19 градусов.

Ранее мы писали о том, что на сайте комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия говорится, что в региональной столице региона планируют провести реставрацию на территории экс-завода Петцольда на ул. Габдуллы Тукая, 97 (л. 9 и 10). Проект уже получил разрешение.

Строение было основано в 1867 году прусским подданным Эдуардом Петцольдом, который открыл также в городе пивоварню.