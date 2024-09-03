На территории бывшего казанского завода Петцольда откроют гостиницу и кафе

На сайте комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия говорится, что в региональной столице региона планируют провести реставрацию на территории экс-завода Петцольда на ул. Габдуллы Тукая, 97 (л. 9 и 10). Проект уже получил разрешение.

Строение было основано в 1867 году прусским подданным Эдуардом Петцольдом, который открыл также в городе пивоварню.

Теперь на месте будет гостиница, кафе, различные конференц-залы и зоны для проведения встреч.

В строении литера 9 могут организовать магазин, а наверху – конференц-залы. В здании литера 10 появится гостиница и на 1 этаже кафе.

Ранее мы писали о том, что раис Республики Татарстан Минниханов и Метшин открыли в Казани новый естественно-научный лицей №95.

Мэр города Ильсур Метшин рассказал, что в город в 1 класс в новом учебном году пошли примерно 20,5 тысяч детей.