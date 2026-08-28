В Казани построят новый медцентр – проект прошел экспертизу

На проспекте Победы в Казани, у дома 105/1, развернется стройка нового амбулаторно-поликлинического медцентра. Документация уже получила одобрение негосударственной экспертизы. Заключение датировано 27 августа 2026 года, в тот же день сведения о нем оказались в Едином государственном реестре.

Экспертную оценку проводила «Негосударственная межрегиональная экспертиза». Застройщиком числится «Клиника Шумилова», а проектированием занимались компании «Форсарт» и «Мегакомплекс». В заключении вид работ обозначен как строительство.

Подробности о сроках и параметрах будущего медцентра пока не разглашаются. Ясно лишь, что в этом районе появится новая точка притяжения для пациентов.