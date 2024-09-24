В Татарстане нашли мумифицированные трупы двух пенсионерок

В Набережных Челнах в одной из квартир были найдены останки двух пожилых женщин. Согласно предварительным данным, они могли умереть как минимум два месяца назад, а максимум — два года назад.

Как сообщает портал Chelny-biz.ru, речь идет о родных сестрах, родившихся в 1945 и 1950 годах. В течение времени, пока тела находились в квартире, они начали процесс мумификации. При этом признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина их смерти пока остается неизвестной. Все детали происшествия будут выяснять эксперты.