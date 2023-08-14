В Татарстане направят 5,2 миллиона рублей на проектирование сельских магазинов

5,2 миллиона рублей направят на проектирование сельских магазинов в Татарстане

В Татарстане выделят 5,2 миллиона рублей на проектирование сельских магазинов. На эти деньги создадут проект одноэтажного знания.

Сооружение будет занимать 49,8 квадратных метра.

Магазины нового типа появятся в Азнакаевском, Алексеевском, Балтасинском, Дрожжановском, Елабужском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Мензелинском, Пестречинском и Ютазинском районах.

Стоит отметить, что подрядчик также должен будет создать проект спортивного стадиона в Болгаре.